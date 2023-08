Maximiliano Falcón afirmó esta noche que Colo Colo fue el equipo que más propuso en el Santa Laura, específicamente en el duelo de ida ante Universidad Católica por la final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile.

El ‘Peluca’ analizó con la prensa el empate 0-0 con los cruzados y ya empezó a calentar lo que será la revancha, a jugarse el domingo 20 de agosto en el Estadio Monumental.

“Por la cancha por ahí no se pudo jugar a mayor intensidad, pero creo que sólo hubo un equipo que quiso salir a proponer o intentar ganar”, indicó de entrada el central uruguayo.

“Ellos hicieron tiempo en cada pelota y nosotros tratamos de hacer nuestro juego. Hay detalles para corregir, pero creo que hicimos un partido bastante correcto”, agregó.

Además, el ex Rentistas apuntó al irregular estado de la cancha del recinto de Unión Española como clave en el desarrollo del juego.

“La cancha preocupa. Nos gusta llegar bien por fuera y nos va a costar un poco en el Superclásico de unas semanas más, pero esos son partidos lindos para jugar. Hay que poner un poco más de corazón que fútbol”, sentenció.

Por otro lado, Falcón evitó criticar el desempeño del árbitro Francisco Gilabert por el clarísimo penal que no cobró por falta de Nicolás Peranic sobre Carlos Palacios.

“Siempre digo que dentro de la cancha siempre está a mil, como nosotros nos equivocamos en un pase, él está haciendo su trabajo y por ahí también se equivoca en decisiones, vi el video y para mí es penal, pero para él no lo es”, dijo.

Para terminar, el defensor charrúa reveló que Gilabert le pidió disculpas por aquel recordado penal que recibió ante Cobresal en el Campeonato 2021. El colegiado desestimó la infracción, incluso revisando el VAR.

“Después, al final por aquella situación que pasó me pidió disculpas, él lo pasó mal también, y creo que no hay mala intención, a veces estás tan concentrado en el partido y te equivocas. Yo tenía esa ‘espinita’ de que por mucho tiempo quise conversar con él, pero me terminó pidiendo disculpas y ya pasó”, sentenció.