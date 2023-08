Arturo Vidal, volante de La Roja y el Athletico Paranaense, aprovechó un nuevo contacto con sus seguidores en Twitch para referirse al presente de Colo Colo, quien igualó el sábado 2-2 en su visita a Coquimbo Unido.

Y el ‘King’ se aventuró con todo al indicar que “Colo Colo va a ser campeón, tienen que estar tranquilos, somos lo más grande”.

Tras la igualdad con los ‘piratas’ y el posterior triunfo de Huachipato sobre Unión Española en el Santa Laura, la escuadra que dirige Gustavo Quinteros quedó en el tercer lugar del Campeonato Nacional con 34 puntos, a ocho del líder Cobresal y un partido menos.

Sin embargo, a uno de los hinchas albos presentes en la transmisión online no le gustó que el de San Joaquín hablara del club donde se formó. Lo acusó de olvidarse del ‘Cacique’ y de ser malagradecido con la institución.

Ante esto, Vidal no se quedó callado y en su estilo dijo: “Nunca se me ha olvidado que salí de Colo Colo, amigo. A Colo Colo lo he representado yo en todos lados, no me vuelvas a decir eso”.

La respuesta del bicampeón de América con La Roja tuvo el respaldo mayoritario entre los presentes en el streaming.