Maximiliano Falcón se convirtió en duda en Colo Colo para el clásico con Universidad Católica, por la ida de la final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile, al abandonar lesionado el duelo con Coquimbo Unido.

Cuando se cumplía una hora de juego, con los ‘piratas’ ganando por 2-1, el ‘Peluca’ dejó con molestias el terreno de juego del ‘Francisco Sánchez Rumoroso’ y en su lugar ingresó el también uruguayo Alan Saldivia.

Tras el encuentro, que finalizó 2-2 en el norte, Falcón encendió las alarmas. “Me doblé en el primer tiempo el pie, no fue el tobillo, fue como la parte de adelante y después en el segundo tiempo cuando Holgado me toca de atrás, que me hace falta, le pego al piso y ahí me terminó de mover mucho el pie”, dijo en diálogo con Dale Albo.

“No podía correr y cuando intentaba hacer velocidad máxima como que no me dejaba. Por eso preferí salir, ya que vienen más partidos y creo que me voy a recuperar bastante rápido. Tengo que esperar no más al miércoles para ver qué sale”, agregó.

Luego, el entrenador Gustavo Quinteros se refirió al cambio del central uruguayo y exteriorizó su preocupación pensando en el duro choque del 16 de agosto ante los cruzados.

“El cambio de Maximiliano Falcón fue porque recibió un golpe fuerte que no le permitió seguir. Esperamos que se pueda recuperar prontamente para estar en los próximos partidos que tenemos por delante”, señaló el DT albo.

Maximiliano Falcón se hará próximamente las pruebas médicas de rigor para conocer con exactitud la magnitud de su problema físico y ver si podrá vestir de corto ante los pupilos de Nicolás Núñez.