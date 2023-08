La dirigencia de Blanco y Negro tomó en las últimas horas una decisión definitiva respecto al futuro del delantero paraguayo Darío Lezcano, quien el pasado fin de semana manifestó su deseo de partir de Colo Colo.

En la previa al duelo con Huachipato, que se jugó el sábado en el Estadio Monumental, el atacante de 33 años dejó en claro sus intenciones de irse de la tienda alba por el nulo protagonismo que tiene en el ‘Cacique’.

“Yo me quiero ir. El profe (Quinteros) me dice que no me va a tener en cuenta, así que estamos viendo”, dijo en Macul.

Incluso, Lezcano trató de mentiroso al técnico colocolino por decir que su marginación del plantel albo pasa por problemas físicos. “Según él yo no estoy físicamente al cien, pero eso no es cierto”, dijo.

ME QUIERO IR, SEÑOR STARK👋 🏁 Darío Lezcano expresó sus intenciones de partir de @ColoColo luego de que Gustavo Quinteros le manifestó que no está en sus planes contar con el futbolista paraguayo. 🎙️"Hablé con Morón y el profe. Yo me quiero ir"#DFSHAChile #DondeEstáElDeporte pic.twitter.com/UvJsL27cpG — DSportsCL (@DSportsCL) July 31, 2023

Finalmente, el lunes hubo una reunión clave en el Monumental para tratar el tema de Lezcano y se decidió que el paraguayo continúe en Pedrero, al menos, hasta fines de 2023.

Una de las razones pasa por la firme opción de que Damián Pizarro deje Colo Colo para fichar en el fútbol europeo, específicamente en el Unión Saint-Gilloise de la Primera División belga.

Frente a la posibilidad que el puesto de centrodelantero quede descubierto ante una eventual salida, Gustavo Quinteros solicitó la permanencia del ex Juárez mexicano.

Apuntar que el ex seleccionado ‘albirrojo’ contaba la semana pasada con la opción de fichar en el Emelec, pero finalmente el cuadro ecuatoriano decidió contratar a Jaime Ayoví.