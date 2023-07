Esteban Pavez, volante y capitán de Colo Colo, se lanzó en contra de Blanco y Negro luego del triunfo 2-0 del ‘Cacique’ sobre O’Higgins en el Campeonato Nacional.

Pese a lo claro del triunfo albo, que suma confianza de cara a la vuelta de los Playoffs de Copa Sudamericana ante América MG de Brasil, el mediocampista se despachó unas frases que incendiaron los ánimos al interior del Monumental.

Al ser consultado por su renovación en el ‘Popular’, considerando que su contrato es hasta diciembre de 2023, Pavez dijo que “si la dirigencia quiere a un jugador y saben que termina contrato a final de año, deberían empezar a renovarle desde inicio de temporada”.

“Yo termino contrato a final de año, tengo ganas de quedarme. Si lo hago feliz y, si no, también. Soy un agradecido del club. No es de vida o muerte, los jugadores pasan y la institución queda”, agregó el capitán del ‘Cacique’ en zona mixta.

“No me gusta la postura de esperar al último para renovar, creo que eso no se hace. Ojalá que no pase lo del ‘Torta’ (Opazo), que se fue y volvió… pero es política del club y yo no me meto”, concluyó Esteban Pavez.

El volante también tuvo palabras para la victoria sobre O’Higgins, que los dejó en el quinto lugar del Campeonato Nacional.

“El equipo está cada vez mejor, más afiatado. Es bueno que se vayan sumando jugadores, los jugadores de casa lo están haciendo bien. Tenemos cada vez un mejor equipo”, insistió Pavez.

👊🏼 ¡𝐆𝐀𝐍𝐎́ 𝐄𝐋 𝐌𝐀́𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄! Con goles de Damián Pizarro y Leonardo Gil, el Cacique venció por 2-0 a O`Higgins por una nueva fecha del Campeonato Nacional ⚫️⚪️#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/oGrqtfLYAL — Colo-Colo (@ColoColo) July 15, 2023