Emplazó con todo a Blanco y Negro. La emblemática María Colo Colo, una de las hinchas más representativas del ‘Cacique’, irrumpió en la junta de accionistas de la concesionaria ‘alba’ y ‘encaró’ a los directivos.

La fanática tomó la palabra durante la ronda de intervenciones y no se guardó nada: cuestionó a los dirigentes acusando problemas de seguridad en el estadio Monumental, que han derivado -según su explicación- en castigo por incidentes de barristas.

La insigne seguidora hizo hincapié en que siempre ha estado en todos lados, pero ahora no puede ni siquiera ir a La Ruca: “Recorrí 18 años la Copa Libertadores dónde fuera, a todas partes. La Sudamericana la recorrí entera la última. No he faltado un partido, salvo que haya estado hospitalizada, ¡salvo hospitalizada!”, empezó diciendo.

“Y ahora no puedo ir al estadio porque estamos castigados. Pagué 50 años de cuotas de socia, estoy honoraria, y ahora no puedo ir al estadio. Aunque esté enferma yo voy al estadio igual, pero por qué estamos castigados”, criticó.

María Colo Colo profundizó su cuestionamiento contra ByN: “Dicen que los garreros, los bandidos que llegan a nuestro estadio, entran al estadio antes que nosotros y que entran las bengalas, todas las porquerías que hacen, las entran una hora antes de que entremos nosotros”.

“Quiero saber por qué tienen ese privilegio y nos dejan sin estadio a los que hemos estado toda la vida. Yo llevo 73 años en Colo Colo, voy a morir en Colo Colo, pero ahora no puedo ir al estadio”, cerró.

El presidente de ByN, Alfredo Stöhwing, respondió en vivo y en directo: “Entiendo perfectamente su frustración, señora María. Es lo mismo que sentimos todos, es terrible, le puedo asegurar que no tienen, obviamente, ningún privilegio esta gente, son delincuentes, y lo digo claramente, el club no protege, no tolera y no soportamos esta situación y estamos haciendo todo lo posible por erradicar a estos vándalos del estadio y de nuestra institución”.

Los elgios a María Colo Colo

Pese a que Stöhwing quiso poner paños fríos al momento, los fanáticos de Colo Colo no dejaron pasar el momento y elogiaron ampliamente a la hincha.

“Oye Maria Colo Colo y la otra señora que hablo, en llamas”, “Basada María Colo Colo”, “María Colo Colo pide algo obvio, que nadie pase nada extraño al estadio, que a todos los se los revise por igual”, “Grande señora María Colo Colo” y “Bieeeeen Maria Colocolo, diciendo en la cara de B$N la verdad!!”, fueron algunas de las reacciones en Redes Sociales.

