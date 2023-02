Maximiliano Falcón protagonizó una polémica jugada en el duelo de Colo Colo ante Everton de Viña del Mar en el estadio Monumental, en donde hizo una falta contra Luis Montes y posteriormente, lanzó un pelotazo al jugador ‘Ruletero’, lo que generó su inmediata expulsión del encuentro.

Esto provocó el castigo de 2 fechas para el defensor uruguayo, quien en múltiples ocasiones ha sido víctima de su ansiedad que lo llevan a cometer este tipo de errores que complican al ‘Cacique’.

Es por eso, que el propio zaguero habló con los medios esta día jueves en el estadio del elenco ‘popular’ y lanzó un par de reflexiones tras conocerse sus sanciones para los siguientes dos encuentros.

Con relación a esto, el ‘Peluca’ señaló: “Prefiero no hablar del tema. La verdad es que cada uno tendrá sus criterios, el mío no es así, pero bueno. Ahora toca esperar, seguir entrenando, darle la mayor de las confianzas a los que le toque y enfrentar el siguiente partido con la mejor actitud porque hay que sacar los tres puntos”.

“No sé si es injusto, cada uno tendrá su criterio, pero hubo otras acciones que se castigaron diferente. Por ahí a veces uno no entiende el criterio, pero tampoco quiero explayarme en el tema. Sé que me equivoqué, son cosas que pasan dentro de la cancha y que uno actúa por impulso, que tienes las revoluciones a mil”, indicó.

Así también profundizó que “yo lo veo como una acción de juego, obviamente no buena, pero son cosas que pueden pasar, así que tampoco hay que hacer un drama terrible. Me parece que no es para tanto, pero hay que corregir, seguir entrenando y dar lo mejor”.

“Obviamente que no es la actitud correcta, pero hay que sacarse eso de la cabeza. Hay que afrontar lo que viene porque fue un empate con sabor a poco, fuimos muy superiores al rival y lamentablemente la pelota no entró, no pudimos hacer otro gol y dejamos escapar dos puntos que son muy importantes para el campeonato”, sentenció.

El reto de Quinteros

Otros de los puntos que tocó fue el enfado de Gustavo Quinteros con el plantel y el ultimátum que les dio a sus dirigidos en donde Falcón confirmó: “Si, siempre hay algún reto, pero son cosas del fútbol. Hay que seguir adelante, corregir y ser autocritico, cada uno sabe en lo que se equivoca. No todo es muy bueno cuando ganas, ni tampoco todo muy malo cuando pierdes, así que hay que seguir con actitud y ganas”.

“No siento que me falte madurez, es el temperamento de cada uno. Cada uno también tiene su manera de pensar y opinar, pero yo me siento muy tranquilo y bueno, obviamente no está bien lo que hice, aunque tampoco hay que darle mucho énfasis”, finalizó.

Con esto, Maximiliano Falcón se perderá el encuentro ante Coquimbo Unido de la fecha N°6 y el partido ante Magallanes en la jornada 7, que podría modificarse dependiendo de lo que suceda con La Academia en Copa Libertadores.

En caso de ocurrir una modificación del encuentro ante el histórico equipo nacional, Falcón se perdería el siguiente duelo que sería el Superclásico ante Universidad de Chile, lo que sería una baja sensible para el elenco que adiestra Quinteros.