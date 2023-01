Colo Colo sufrió una aparatosa goleada este domingo por la segunda fecha del Campeonato Nacional, tras caer 5-1 ante O’Higgins en El Teniente de Rancagua.

Una paliza que desnudó las falencias del equipo dirigido por Gustavo Quinteros y que dejó con mucha preocupación a Blanco y Negro, que con el pitazo final se puso manos a la obra para intentar cerrar más incorporaciones para el plantel albo.

Las críticas a Quinteros también abundaron, señalándolo como el gran responsable del desastre en Rancagua, pero uno que salió en su defensa fue Jean Beausejour.

El otrora seleccionado de La Roja y exjugador de los albos, puso calma en el debate al asegurar que la goleada sufrida por el ‘Cacique’ fue algo fortuito.

“En el caso particular de Colo Colo, tiendo a ser más equilibrado. Porque fue un accidente, debiese ser un accidente y por eso es un llamado de atención más que nada. No me lo imagino perdiendo en este año por un marcador similar”, aseguró de entrada el bicampeón de América.

“Creo que es una alerta no más. No quiero ser catastrófico, como así la semana pasada tampoco enarbolamos cosas porque había goleado a Deportes Copiapó”, añadió el panelista de ESPN.

Para cerrar, ‘Bose’ insistió en que “estos resultados te remecen y, si los tomas como corresponde, te hacen bien: si se refuerzan como tienen que hacerlo, si ajustan piezas”.

“Este va ser solo un llamado de atención y una alerta. No digo que no pierde más, pero va ser muy difícil que tenga una goleada como estas”, concluyó Beausejour.

El ‘Cacique’ vuelve a la cancha este lunes 6 de febrero, cuando reciba a Ñublense (uno de los líderes del torneo) a partir de las 19:00 horas.