El pasado fin de semana, el estadio Monumental protagonizó el Knotfest, un festival de conciertos de Rock y Metal, donde diversas bandas conocidas se dieron cita para cantar ante una multitud de coreaba las canciones.

Dentro del tumulto de gente y de grupos musicales, hubo uno que se robó las miradas en el festival, el vocalista Mike Patton del grupo Mr. Bungle.

En su espectáculo, supo avivar a la gente que se encontraba en el recinto de Colo Colo, en donde apareció con una icónica camiseta, donde lucía el número ‘9’ utilizado por Humberto ‘Chupete’ Suazo, en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Además, en la parte de abajo de la indumentaria estaba escrito su apellido, en señal de que la diseñó especialmente para la ocasión de tocar en suelo nacional.

Recordemos que rumbo al Mundial 2010, Humberto Suazo se transformó en el goleador de las eliminatorias en el plantel de Marcelo Bielsa, que llegó a disputar el evento internacional en África.

La camiseta y la dedicación de Mike no pasaron desapercibidas por la gente que asistió a escuchar y verlo cantar en el estadio Monumental, ya que corearon cada canción que el ex vocalista de Faith No More, entonó en el recinto del ‘Cacique’.