El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, perdió el control este sábado sobre el final del amistoso internacional con Colo Colo en Viña del Mar y terminó siendo expulsado.

En una imagen pocas veces vista. El ‘Ingeniero’ se descolocó y le reclamó con fuerza al árbitro Piero Maza una acción previa al único gol del compromiso, obra de Leonardo Gil a los 77 minutos.

“Es un foul, que el árbitro puede cobrarlo o no, pero queda el jugador en el piso, el jugador de Colo Colo lo está esperando y el árbitro lo apura para que saque el lateral y vino el gol con un jugador menos”, señaló el otrora DT del Real Madrid y Colo Colo a la transmisión oficial.

Esta situación molestó de sobremanera al técnico nacional, quien se metió al campo de juego a reclamar de forma airada e incluso tomó de la camiseta al juez de la brega.

Ante esto, Maza procedió a mostrarle la tarjeta roja a Pellegrini, quien posteriormente alzó los brazos, aplaudió al colegiado y dejó con rabia el terreno rumbo a camarines.

“Me pareció absurdo, una falta de criterio absoluta, primero porque era foul y si no lo estima, al menos que espere que el jugador se pare, después estimó que me debía echar y nada más”, agregó e estratega verdiblanco.

Respecto a este segundo cruce con el ‘Cacique’, Pellegrini indicó que “creo que tuvimos más ocasiones que Colo Colo y desgraciadamente perdimos el partido en una jugada bastante controvertida”.

Para finalizar, el ‘Ingeniero’ fue sincero a la hora de hacer un balance de la gira por Sudamérica. “Es muy malo, porque perdimos dos partidos jugando muy mal, lejos de lo que somos como equipo. Perder de esa manera, uno no puede estar conforme, hoy fue un partido más normal y en la tónica de lo que hacemos, pero deportivamente es una gira negativa, pero de partidos amistosos”, sentenció.

El descontrol de Pellegrini