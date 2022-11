El defensor central Matías Zaldivia anunció con tristeza su salida de Colo Colo, club al que llegó en enero del año 2016 y con el que ganó ocho títulos.

El jugador de 31 años no continuará en Pedrero, pese a su deseo de seguir en el ‘Cacique’, y se manifestó “desilusionado con el trato de los dirigentes” de Blanco y Negro.

El oriundo de San Isidro comunicó en entrevista con el portal En Cancha que no seguirá en Colo Colo, tras casi siete años en la institución donde ganó dos torneos nacionales, tres Copa Chile y tres Supercopa nacional.

“Sí, es así. A partir de ahora, mi representante comenzará a escuchar ofertas de otros clubes que veníamos frenando. Mi prioridad era Colo Colo y se lo hice saber al club. Obvio que ellos no están obligados a renovarme el contrato (vence a fin de año), pero me sorprende la no comunicación por parte de ellos”, comenzó diciendo.

“La verdad es que estoy muy desilusionado con el trato de los dirigentes. Después de haber estado siete años en el club, de haber ganado ocho títulos, creo que al menos merecía una respuesta a mis intenciones”, añadió.

Consultado por si en la decisión de ByN pesó el haber demandado al club tiempo atrás, Zaldivia dijo que “pudo haber tenido algo que ver. Se llegó a esa instancia porque estuve más de un año hablando con el club. Cuando se firmó la renovación anterior, se pactaron algunas cosas de palabra. Y ellos actuaron de mala forma y yo tuve que obrar así”.

En cuanto a su relación con el entrenador Gustavo Quinteros, el argentino nacionalizado chileno indicó que “él siempre se portó muy bien conmigo. Incluso, hace poco nos habló a todos y dijo que queríamos que continuáramos. En esta situación, lo corro a un costado. Tengo palabras de agradecimiento para con él”.

Para finalizar, el zaguero agradeció infinitamente a los hinchas albos por el constante apoyo. “Llegué siendo un desconocido para el hincha. Y me llevo un gran cariño de esta gente espectacular. Ellos llenan estadios hasta en amistosos (…) La palabra es gracias. Porque en los momentos más difíciles me bancaron”, sentenció.