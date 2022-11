En la jornada de ayer, Maximiliano Falcón jugó un muy buen partido en la zaga de Colo Colo, en la goleada del ‘Cacique’ ante el Real Betis que poco pudo hacer en el césped del estadio Ester Roa de Concepción.

Las estocadas en el primer tiempo del conjunto dirigido por Gustavo Quinteros, cimentaron la abultada victoria por 5 a 0.

Quien vivió curiosas anécdotas en el recinto de Collao, fue el central ‘albo’ Falcón, quien señaló un curioso diálogo con el ‘9’ del equipo español, Borja Iglesias, que es una de las figuras que tiene Manuel Pellegrini en el cuadro andaluz y que saltó a la cancha en el complemento del reducto penquista.

En zona mixta, el defensor uruguayo, confesó que “lo saludé, quería conocerlo. Me habló, me abrazó también. Me dijo enseguida que estaba cansado porque habían metido viajes largos”.

“Cuando le fui a pedir la remera, me dijo que me iba a decir lo mismo. Contento, pensé que ni me conocía. No sé si me conocerá, capaz que le gustaron los rulos nomás”, indicó.

Rescató a un hincha colocolino de los guardias

Sin embargo, no fue lo único que protagonizó el espigazo central charrúa, ya que una vez terminado el encuentro, un hincha saltó a la cancha para conocer a sus ídolos, momento en que fue ‘tacleado’ por los elementos de seguridad que se encontraban en el Ester Roa.

Ante esto, Maximiliano Falcón se acercó a donde estaba ocurriendo la escena, para separar a los guardias y acudir en rescate del fanático ‘albo’ que se encontraba en el recinto de Collao.

Maximiliano Falcón jugó durante y después del partido. LA SECUENCIA. pic.twitter.com/h2vdhJP08V — Chilensis Fútbol (@ChilensisFutbal) November 17, 2022

Lo deportivo

Por último, también charló sobre lo deportivo en el terreno de juego, donde tuvo muy buenas sensaciones de la victoria ante el Betis.

Con relación a esto, destacó que “esto nos ayuda. Son partidos internacionales de otro ritmo al que no estamos acostumbrados al nivel local, pero te lo exige el torneo al que clasificamos. Queremos hacer un gran papel, estamos contentos por lo de hoy. Estuvimos contentos el partido pasado porque se jugó bien, pero se definen con detalles”.

Ahora, resta la vuelta del encuentro en el estadio Sausalito, que sellará la temporada del Colo Colo, es por eso, que el ‘Peluca’, manifestó: “Tratamos de mantener la cabeza ocupada en estos tres partidos amistosos, sabemos que ganamos el torneo y cumplimos el objetivo principal”.

“Mantener la cabeza fuera de las vacaciones es difícil. Estamos en un club grande y debemos ser profesionales hasta el último minuto. De eso se trata. Cuesta un poco, pero creo que es salió un buen partido”, finalizó.

El último duelo del Triangular, organizado por el Real Betis en su gira por Sudamérica, concluye con el duelo ante Colo Colo en el estadio Sausalito, programado para este sábado 19 de noviembre a las 17:00 horas.