Colo Colo está realizando un excelente partido ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, tras vencer momentáneamente al cuadro andaluz, por 2 a 0 en el estadio Ester Roa de Concepción.

El elenco nacional ha sacado ventaja en el césped del reducto de Collao, tras el excelente golazo de Juan Martín Lucero y la segunda estocada de Agustín Bouzat, en los primeros 20 minutos del compromiso.

Sin embargo, el equipo español ha evidenciado un lamentable rendimiento en el Triangular organizado en la gira por Sudamérica, tras caer 4 a 0 ante River Plate y también inclinarse parcialmente ante el plantel de Gustavo Quinteros.

Es por eso, que hinchas nacionales han comentado en las redes sociales, el mal juego que está haciendo el conjunto ‘Verdiblanco’.

Entre las preguntas más recurrente, se encuentra la frase: “¿Qué le pasa al Betis?”.

Menos mal que antes del partido he visto que tenía 200 euros más de lo que creía en la cuenta, porque si no estos hijos de puta del Betis me chafan el día.

— Ladinszky (@Ladinszky) November 16, 2022