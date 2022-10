El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se declaró en la presente jornada “feliz y motivado” al frente del cuadro albo, que este domingo ante Curicó Unido puede transformarse en el nuevo monarca del fútbol chileno.

Eso sí, el estratega de origen argentino apuntó a una condición clave para continuar en el banco del ‘Cacique’. Recordar que el otrora seleccionador de Ecuador y Bolivia está en carpeta de importantes equipos de Sudamérica, como Emelec e Independiente.

“Yo estoy muy motivado de estar en este club, un club grande que siempre te da la opción de pelear el campeonato y jugar Copa Libertadores. Hoy lo único que pienso es cumplir“, expresó el santafesino.

Sin embargo, Quinteros mencionó un requisito clave para prolongar su estadía en Pedrero. “Nos sentaremos a hablar (tras culminar la presente campaña) con los dirigentes, pero no tengo duda que nos vamos a poner de acuerdo en todo. Ojalá el proyecto sea ambicioso en lo deportivo. No hace falta otra cosa, ya estoy feliz y motivado en Colo Colo con toda la gente que confió en nosotros”, indicó.

“A mí lo que más me interesa es lo deportivo. Ojalá podamos hacer un proyecto interesante en el que podamos ir creciendo cada vez más, hacia afuera también en torneos internacionales y tratar de apuntar a algo más. Yo creo que la institución también estará de acuerdo”, añadió.

En la antesala al duelo clave ante Curicó Unido, en el Monumental, el técnico del elenco ‘popular’ fue claro en señalar que “Colo Colo merece ser campeón por este proyecto que hemos hecho hace dos años. El año pasado se nos escapó por varias situaciones, no todas futbolísticas y este año se nos dio para lograrlo, ojalá lograrlo este fin de semana porque en general fuimos el mejor equipo en cuanto a números con más triunfos, menos derrotas y creo que en el juego hemos andado bien a lo largo de todo el torneo”.

“Como cuerpo técnico y como grupo no hemos hablado de una fiesta. No pensamos en festejar, para eso hay otras personas, pero no es un tema que nos saque de foco. Nosotros nos enfocamos en volver a jugar bien, tratamos de estar más precisos dentro del área porque quizás en el último partido no pudimos encontrar con facilidad al compañero”, sentenció.