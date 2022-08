Hizo su mea culpa. El arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, reconoció su responsabilidad en el primer gol de Unión La Calera en la agónica derrota alba por 2-1 en su visita al ‘Nicolás Chahuán’ por la 23ª fecha del Campeonato Nacional.

El elenco de Gustavo Quinteros parecía tener controlado el encuentro, tras ponerse en ventaja con tanto de penal de Gabriel Costa, pero en la recta final vivió una pesadilla que tuvo un impensado protagonista: Christian Vilches.

El ‘Quili’ se convirtió en el verdugo del ‘Cacique’ en la Región de Valparaíso. El defensor central sacó dos jugadas calcadas -a los 85 y 90+6 minutos-, cabezazos certeros en el área tras lanzamientos de esquina, para dar vuelta el marcador y entregarle la victoria a los caleranos.

En el 1-1 parcial, Cortés salió muy mal en su intención de quedarse con el balón tras un córner y aquello lo aprovechó Vilches para marcar. Los hinchas en redes sociales salieron en masa a criticar al guardameta de 27 años.

“En el primero siento que choco una muralla, pero no fue foul. Son errores puntuales y asumo mi responsabilidad. Pero no pasa nada, seguimos buscando el título, estas cosas pasan. Hay que poner más ojo”, expresó el golero del elenco ‘popular’ al portal DaleAlbo.

“Fueron dos pelotas paradas que nos costaron mucho, es doloroso. Con Ñublense nos pasó lo mismo, son cosas repetitivas que hay que corregir. Ahora nos toca perder en el Campeonato Nacional, veníamos por los tres puntos, con toda la motivación. Colo Colo siempre propuso fútbol y por ese lado me quedo tranquilo, fuimos protagonistas, pero se gana con goles”, añadió.

Continuando con el análisis del traspié ante los ‘cementeros’, el iquiqueño señaló que “quizás pesa el saber que podíamos quedar a 12 puntos, nos queríamos escapar, pero ya está. Ahora toca corregir los errores puntuales que nos han hecho perder estos partidos. Me siento responsable, pero son cosas que pueden pasar. No lo esperábamos en este partido, pero vamos a estar más atentos. Hay que cambiar el chip y levantar cabeza, no se ha muerto nadie”.

Los albos se quedaron con 49 unidades en la cima de la tabla y poseen a siete fechas para el final una ventaja de 10 puntos sobre sus más cercanos perseguidores: Curicó Unido y Ñublense.