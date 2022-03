Este 8 de marzo de conmemora en distintas partes del Mundo el Día de la Mujer, una instancia instaurada oficialmente en 1977 por la ONU.

Bajo este contexto, Colo Colo envió un mensaje especial que invita a la reflexión y que fue aplaudido en las Redes Sociales.

Titulado “¿Feliz día para quién?”, distintas figuras del plantel femenino del ‘Cacique’ aparecen en un video dejando preguntas, frases y cifras contundentes.

“¿Para las que no salimos de noche a la calle solas por miedo?”, “¿Para las que simepre tienen que estar reclamando por mejores condiciones?”, “¿Para el 83% de las futbolistas que no reciben sueldos?” y “¿Para las mujeres que no podemos salir con ropa de verano a la calle por miedo a que nos acosen?”, son algunas de las interrogantes.

El mensaje se termina con las protagonistas a coro: “Este 8 de marzo, y todos los días del año, nos queremos valientes, fuertes, grandes y vivas”.

Consignar que el elenco de Pedrero es uno de los pocos del país que han profesionalizado el balompié femenino.