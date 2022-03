La Corte Suprema revocó el fallo que rebajó la multa de Paul Fontaine en su calidad de director de Blanco y Negro S.A. por uso de información privilegiada cuando vendió sus acciones en agosto de 2018, por lo que el economista recibirá una multa de 2.000 UF (un poco más de 63 millones de pesos).

Este lunes se publicó el fallo en el que la Corte Suprema resuelve revocar la sentencia en la que se declara rebajar la multa impuesta a Paul Fontaine y rechazaron la defensa del economista.

La defensa del ex director de Blanco y Negro, que fue ingresada el 20 de septiembre de 2021 pedía rebajar la multa con el argumento de que “la venta de acciones que realizó en el periodo, que el Manual para el Manejo de Información de Interés de ByN de abril de 2010, denomina de bloqueo, no constituye un ilícito y, por consiguiente, no afectaría la transparencia y equidad del mercado”, según el fallo.

Sin embargo, esto fue desestimado y aseguran desde la Corte Suprema que “conforme a los hechos establecidos y principalmente los fines de la ley, no requiere mayor análisis puesto que, dicha enajenación la realizó al día siguiente que se aprobaron los estados financiero y antes de la publicación de la información al mercado, teniendo en ese momento, además, la calidad de Director de ByN”.

“Es indudable que la persona que conoce de esa aprobación se encuentra en una posición de ventaja respecto del inversor que no conoce tal hecho. En otras palabras, la persona que tiene el privilegio de la información actúa sobre seguro o sin riesgo de error al decidir la compra o venta del valor a que se refieren los estados financieros ya aprobados”, complementan.

Así, Paul Fontaine deberá enfrentar una multa de un poco más de 63 millones de pesos. En el fallo especifican que el Mercado de Valores “determinó que el reclamante infringió el deber de abstención o prohibición absoluta de adquirir valores estando en posesión de información privilegiada, respecto de las ventas de acciones de Colo Colo realizadas el 24 de agosto de 2018, desestimando fundadamente las alegaciones del actor”.