Marcelo Barticciotto, exjugador de Colo Colo e ídolo del club, recordó lo que fue la agresión que sufrió en octubre de 2010, cuando un grupo de hinchas del ‘Cacique’ lo increpó por postularse a la vicepresidencia de Blanco y Negro.

El hoy comentarista de ESPN reveló detalles inéditos del momento, donde fue insultado y violentado por algunos líderes de la Garra Blanca, la barra brava del cuadro albo.

Durante el programa F90, Barticciotto recordó que “fue un momento muy desagradable porque, en definitiva, no me lo esperaba. Yo sabía que esa gente no eran hinchas de Colo Colo, que estaban ahí por intereses y estaban mandados”.

“Me afectó por el momento, pero después lo entendí, porque no eran hinchas de Colo Colo. De repente me dicen ‘eres tan colocolino y te agredieron los hinchas’, y no no fue así, los hinchas no me agredieron”, añadió el exjugador.

Consultado por el contexto de la agresión, el ‘Barti’ sostuvo que “estaba la idea de un proyecto de club social. Los chicos que hoy están presidiendo Colo Colo me dijeron que liderara esa lista. Pero en ese momento, había gente dentro del club que manipuló los votos inclusive, porque apareció gente que no tenía que votar y lo hizo”.

Luego, Jorge Valdivia le preguntó a Marcelo Barticciotto si sabía quién mandó al grupo de hinchas a agredirlo, y el exjugador no dudo en desmenuzarlo: “Sí, los mandó la gente de Blanco y Negro”.

“Los que me agredieron fueron los que comandaban en ese momento la Garra Blanca, y ellos tenían una muy buena relación con la gente que estaba en el club, que es mejor ni nombrarlos”, complementó el ídolo albo.

Para cerrar, Barticciotto indicó que “después me pidieron disculpas, me escribieron y me dijeron que alguien se había salido de control y que no era la idea golpearme ni agredirme”.

Revisa la declaración de Marcelo Barticciotto: