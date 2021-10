Colo Colo no pudo en su improvisada visita a Audax Italiano y, en duelo válido por la fecha 29 del Campeonato Nacional, cayó 0-2 en El Teniente de Rancagua.

Los albos debieron jugar con juveniles debido a los contactos estrechos por casos positivos de covid-19 variante Delta al interior del plantel, lo que los obligó a presentarse con nombres con poca experiencia en el profesionalismo.

Uno de esos jugadores, y que se ganó la admiración de los hinchas del ‘Cacique’, fue Danilo Díaz.

El volante de 19 años y poco menos de 1.60 de estatura ingresó a los 63 minutos y, con lo que estuvo en cancha, logró llamar la atención de los fanáticos albos.

Por lo anterior, en redes sociales su nombre fue uno de los más comentados luego de la derrota ante los itálicos, donde abundaron los comentarios positivos para su cometido.

Sabía que no me iba a defraudar Danilo Díaz. No tengo dudas de que tiene capacidades para jugar con el primer equipo. Hoy entró muy bien y me recordó mucho a Arturo Sanhueza. Paso a paso con estos muchachos, veo un gran futuro en ellos.

— francisco reyes (@franciscoxreyes) October 28, 2021