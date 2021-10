Fue el gran salvador de Colo Colo y no esconde su alegría. Javier Parraguez, delantero que le dio el triunfo a los ‘albos’ ante Universidad Católica vive sus horas más dulces desde su arribo al ‘Cacique’.

El atacante conversó con Pelota Parada de TNT Sports y, entre otras cosas, admitió sentirse “muy feliz por cómo se dio el partido, porque era un partido durísimo, con un rival muy duro también”.

“Teníamos esa espinita de principios de año, de cuando íbamos ganando 2-0 y nos dieron vuelta el partido (Supercopa). Queríamos hacerlo por nosotros, por nuestra gente y alargar la distancia”, agregó.

Parraguez, que no tenido regularidad desde su fichaje en el cuadro de Pedrero, agradeció al plantel porque pese a las dificultades “siempre me he sentido importante y querido por mis compañeros”.

“Mi estadía dentro de la oncena ha sido muy rara. A veces me toca ir convocado, a veces no estar, pero ahí estamos peleando”, acotó.

En la misma línea, ‘Parragol’ admitió que ha estado muy cerca de abandonar la tienda blanca. “Sí, más de alguna vez lo pensé, pasó por mi cabeza, no estaba teniendo continuidad ni oportunidades. Pero decidimos quedarnos y pelear”.

“El ‘pero’ de por qué nunca me fui es que siempre Colo Colo no me ponía, pero tampoco me decía que no me quería”, cerró.