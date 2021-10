El exdelantero de Colo Colo, Pablo Mouche, se refirió al actual momento del cacique en el Campeonato Nacional y su repunte tras la crisis que lo tuvo al borde del descenso.

El extremo argentino valoró el presente de los jóvenes en el elenco ‘popular’, y de paso recordó los polémicos dichos que dijo sobre los canteranos en medio de la crisis.

“El cambio de chip, el cambio de pensamiento. No estábamos tan equivocados los grandes cuando tratábamos de aconsejar a los más chicos. No es porque nos creemos que sabemos todo, o que somos los papás, o los que castigamos. Les hablamos porque ya vivimos esa experiencia, porque ya nos retaron en ese momento y nos hicieron entrar en el camino correcto para no hacer cagadas, poder explotar y enfocarnos solamente en jugar al fútbol”, dijo en conversación con As Chile.

Uno de esos casos es el de Iván Morales, quien atraviesa por un gran momento en Colo Colo. De hecho, fue citado a La Roja en la pasada triple fecha clasificatoria.

“Tiene unas condiciones tremendas. Todo el mundo sabía que las tenía y nadie las discutía. Hoy en día lo está demostrando dentro de la cancha, que es donde tiene que demostrar, donde él sabe. Gracias a Dios pudo entrar en el camino correcto, hacer las cosas bien y pensar en jugar, en que esto es su trabajo. Es su carrera la que tiene que transformar. Ahora están los frutos e incluso estuvo en la Selección. La verdad es que a mí me alegra muchísimo, porque es de los jugadores que se rescatan solos. Ellos se dan cuenta que pueden, que son capaces de lograr todo lo que están logrando”, cerró.