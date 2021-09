El exgerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, afirmó que gran parte del éxito de Colo Colo en este Campeonato ha sido gracias a su gestión mientras estuvo en el cargo.

En ESPN Radio, el actual comentarista señaló que “a Maximiliano Falcón, César Fuentes, Gabriel Costa, los traje yo. A Matías Zaldivia, Óscar Opazo, Gabriel Suazo y Marcos Bolados les renové y a Gustavo Quinteros también lo traje yo”.

“Cuando yo planteé el proyecto, sabía que yo no lo iba a ver ejecutado. Lo dije públicamente. No me iba a quedar más de tres años, yo mismo me había puesto fecha de vencimiento”, agregó el cabezón.

“A Solari lo buscamos de urgencia, por la lesión de Bolados. Lo incorporamos al fútbol joven y llegó por un año y seis meses por 30 mil dólares”, añadió.

Además, el exjugador de los albos se aventuró a decir que “el silencio y el tiempo me van a dar la razón”, porque “Colo Colo va a ser campeón y lo dije antes que empezara el campeonato”.

Consultado por el traumático torneo que vivió Colo Colo en la lucha por no descender, Espina aclaró que “el motivo por el que Colo Colo vivió lo que vivió estuvo relacionado al seguro de cesantía. No estuve involucrado, pero obviamente repercutió en lo deportivo”.