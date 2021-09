El presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, criticó duramente al futbolista Facundo Ferreyra, quien tenía todo acordado para convertirse en el nuevo refuerzo de Colo Colo, pero echó pie atrás a horas de cerrarse el libro de pases.

En conferencia de prensa, Valladares declaró que así no se hacen las cosas, pues tenían un acuerdo de palabra con el argentino.

“Más que nosotros decir si él faltó el respeto, cuando uno tiene un acuerdo de palabra y no solo eso, porque se avanzó en el tema de contrato con los abogados y representantes del jugador, y finalmente sin mayor explicación a último minuto se nos comunica que no viene, obviamente es una situaciones que nos parece muy mala, es una situación que nosotros no compartimos, porque así no se hacen las cosas”, dijo.

“Cada uno juzgará si es una falta de respeto, pero nosotros somos fieles a nuestra palabra con el jugador y él no tenia ninguna convicción de llegar. Estamos muy contentos, porque si logramos llegar a un acuerdo con un jugador que quería venir, que es del gusto de nuestro cuerpo técnico, de nuestro gerente deportivo. Así que ahora nos mentalizamos en que Colo Colo termine en lo más alto del fútbol chileno”, agregó.

Sin embargo, pese a toda esta polémica, Colo Colo pudo cerrar su primer refuerzo. Se trata del delantero venezolano Christian Santos, quien realizó divisiones inferiores en el fútbol alemán, defendiendo la camiseta del VfL Osnabrück, cuadro de la tercera división germana, en la última temporada.