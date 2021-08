Brayan Cortés, arquero de Colo Colo, destacó este viernes la buena racha que protagoniza el ‘Cacique’ en el Campeonato Nacional, sublíder a un punto de Unión La Calera, apuntando que “somos un candidato” al título.

Consultado por el buen momento del elenco que dirige Gustavo Quinteros, el guardameta declaró en rueda de prensa que “estamos convencidos de lo que estamos haciendo, vamos paso a paso. Sabemos lo complicado que es cada rival. Vamos bien y obviamente somos un candidato, pero hay que ir paso a paso”.

“Sufrimos el año pasado, conocimos el lado oscuro. Ahora disfrutamos, eso te da enseñanzas y te da una mentalidad ganadora, que se ve reflejada en la cancha”, añadió.

Respecto al próximo desafío por el torneo, Deportes Antofagasta en el Estadio Monumental, el oriundo de Iquique dijo que “es un rival difícil que sabemos como juega, pero nosotros iremos a buscar el partido”.

“Todos los partidos de nosotros son importantes, no nos fijamos en lo que pasa en los demás equipos. Nos preocupamos de nosotros que se nos den los resultados, en hacer nuestro juego”, añadió.

En cuanto a la responsabilidad de atajar en el elenco ‘popular’, el golero de 26 años indicó que “es algo muy lindo. El arquero de equipo grande siempre tiene que estar enfocado y preparado”.

“Lo tomo con mucha tranquilidad. Es lindo ganar los partidos sin recibir goles, es valorable de todo el equipo, no solo mío. Es todo un conjunto que me entrega orgullo de ver que mis compañeros van a cada pelota y esa te da confianza en cada partido”, complementó.

Para terminar, Cortés se refirió a su ausencia en la lista final de la ‘Roja’ que disputó la Copa América en Brasil. “Duele no estar. Me lo tomo como una oportunidad de mejora para mí, pero ya está. El momento en el que estamos, estamos muy enfocados en lo que peleamos. Es muy lindo lo que está pasando, no podemos relajarnos, estamos enfocados en lo que venga cada fin de semana”, sentenció.