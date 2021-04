El volante de Ñublense de Chillán, Branco Provoste, contó las razones de su salida de Colo Colo durante la última temporada y apuntó a una actitud que no encontró “éticamente correcta”, lo que finalmente lo impulsó a tomar la decisión de dejar Colo Colo.

En conversación con AS Chile, el volante explicó que “Tuve la oportunidad de seguir en Colo Colo. Me lo ofrecieron, pero no era lo que yo esperaba en lo deportivo. Lo que yo quiero es jugar, no otra cosa. Me ofrecían crecer en lo económico, pero como no era mi prioridad opté por no renovar y salir del club por la mala actitud de alguna persona…”.

“Porque no renovaba, me dejaron de citar y esa situación no la encontré éticamente correcta. Puedo entender que el fútbol se trata de esto, pero como jugador joven, no era lo que yo esperaba”, complementó.

Sin embargo, el futbolista espera volver a Colo Colo en algún momento de su carrera. “Uno siempre quiere volver a los lugares que uno tiene cariño, pero no es mi prioridad en la actualidad”, expresó.

Justamente explica que sus objetivos actualmente se basan en crecer con Ñublense. “Tenemos muy buenos jugadores y mejores personas. Nuestro objetivo grupal es clasificar a una copa internacional. Para eso nos preparamos. Somos un equipo que trabaja duro y a conciencia”, contó.

Este sábado Ñublense recibe a Colo Colo en la sexta fecha del campeonato nacional a partir de las 18:00 horas.