Iván Morales, delantero de Colo Colo, ha sido el encargado de liderar el ataque del ‘Cacique’ en este inicio de temporada, donde luchan en la parte alta de la tabla a diferencia del torneo pasado.

El ariete ha logrado subir su nivel este 2021 y se ha ganado la confianza del técnico y los hinchas, que harto lo criticaron por su desempeño.

Por lo anterior, y en entrevista con ESPN, Morales aseguró que “me debía un cambio a mí mismo, no soy el juvenil promesa, soy un jugador adulto en Colo Colo y no puedo andar haciendo cualquier cosa. Estoy enfocado en mejorar, tengo la linda opción de estar jugando”.

“Hubo un cambio en todo sentido y en mi físico lo tenía que hacer. Marcelo (Espina) varias veces me tiró la oreja porque no podía llegar así. Puedo decir ahora autocríticamente que estaba gordo, pero ahora busco mi mejor versión en lo físico”, añadió el delantero albo.

Luego, consultado sobre su rol de reemplazar a Esteban Paredes como el ‘9’ de Colo Colo, Morales indicó que “la verdad es que sí, obviamente es complicado tener la presión de ser el reemplazante de Esteban, creo que es algo lindo para mí”.

“Estoy enfocado en hacer las cosas bien. En un momento lo que se me decía no lo entendía mucho, pero con lo que me ha pasado creo que he madurado bastante”, concluyó el delantero del ‘Cacique’.