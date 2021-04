El exjugador y entrenador de Colo Colo Ricardo Dabrowski habló en la previa de lo que será el superclásico del fútbol chileno, que se disputará este domingo en el estadio Monumental y lanzó algunos dardos a la dirigencia de Blanco y Negro.

El argentino, campeón de Copa Libertadores en 1991, es una voz autorizada en Colo Colo.

Según constata la página Dale Albo, el exdelantero recuerda que “Nosotros fuimos el primer cuerpo técnico en la era de las sociedades anónimas. Con Mirko Jozic, quien fue el primer director deportivo de Colo Colo con Blanco y Negro, íbamos a las reuniones y nos preguntaban cosas de las cuales no sabíamos si eran en serio o una broma”.

Dabrowski fue entrenador en 2005 de Colo Colo, y sobre ese tiempo rememora que “era gente que venía de la empresa privada, que era exitosa en esa área, pero que en el fútbol pensaban que sabían todo por tener acciones. No es lo mismo entender de fútbol. Lo que no entendieron nunca los dirigentes de Blanco y Negro es que en el fútbol dos más dos no son cuatro”.

Añade que “Claudio Borghi ganó el primer campeonato en el 2006 a la U, lo que fue un trampolín tremendo. Los triunfos comenzaron y los tipos de Blanco y Negro comenzaron a vender. Vendían y vendían jugadores y creían que soplar y hacer botella, que era poner jugadores y los vendían, y que ponían a otro y lo vendían otra vez. Y desde esa época nunca más salió un jugador de la jerarquía de Arturo Vidal, Claudio Bravo, Matías Fernández o Jorge Valdivia”.

“Si a eso los sumamos jugadores como Juan Gonzalo Lorca, Felipe Flores, Felipe Muñoz, Gonzalo Fierro, Fernando Meneses, que fueron muy importantes, pero que no llegaron a los niveles de estos muchachos. Ni eso jugadores han podido sacar. Todo ese trabajo inicial no fue en Blanco y Negro”.

“Estos tipos se han dejado asesorar por gente que no tiene ninguna idea de fútbol. Teniendo todos estos medios es muy difícil errarla. Es muy burdo equivocarse tanto. A mí te toco trabajar en clubes donde no había nada. En Colo Colo es muy difícil equivocarse tanto con tantos medios a su favor”, cree el ex centrodelantero.