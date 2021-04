Aún no suma minutos, no ha sido citado y quiere partir. Leonardo Valencia, actual volante de Colo Colo, no la pasa bien en el cuadro albo y medita su salida desde el Estadio Monumental.

Luego de las tres primera fechas del Campeonato Nacional, el ex Botafogo ni siquiera ha sido convocado por el técnico Gustavo Quinteros y eso tiene intranquilo al ’10’.

Si a eso se le suma la dura competencia que tiene en la zona media del ‘Cacique’, donde también están Martín Rodríguez, Pablo Solari y Juan Carlos Gaete, Valencia tiene poca cabida en el equipo.

Por lo anterior, y de acuerdo a Redgol, es que el ’10’ albo se reunirá con la directiva de Blanco y Negro para analizar su situación y, si no le va bien en cuanto a su idea de sumar minutos, partiría del ‘Cacique’.

Es más, según el citado medio, Huachipato habría mostrado su interés en el mediocampista y, si decide dejar Colo Colo, se sentarían a conversar.

El tiempo para dialogar no es mucho. Vale mencionar que el mercado de pases del Campeonato Nacional se cierra este jueves 15 de abril, por lo que el tiempo corre en contra de los intereses de Valencia.