El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a una declaración que realizó hace algunos días, donde criticó abiertamente al plantel y aclaró que no se hacía responsable de los resultados del equipo pues no contaba con los refuerzos necesarios para pelear el campeonato.

“Cuando completemos el plantel, ahí seré total responsable como lo hice en la temporada anterior y salvamos al equipo del descenso. Ahora voy a ser responsable cuando completemos el plantel y tengamos al equipo competitivo, antes no”, fueron las palabras del entrenador las cuales generaron un incendio en Blanco y Negro.

Ahora, en conferencia de prensa, el DT fue consultado por esos dichos, aludiendo a que sacaron de contexto sus palabras.

“Sacaron mis palabras de contexto. Cuando no tienes el plantel completo, es difícil hacerse responsable de todo. Cuando complete el plantel, me haré responsable de todo lo que suceda”, dijo.

En esa misma línea, el entrenador aclaró que no existe un quiebra entre él y la dirigencia de Blanco y Negro.

“No hay ningún problema. Se han hablado un montón de cosas que no son ciertas, no tengo problemas con nadie y estamos trabajando felices en el club. Tuvimos inconvenientes y ahora tenemos un vestuario espectacular, todos motivados, tengo una relación excelente con Daniel Morón, con el presidente hablamos, con Harold también. Lo que sí estamos esperando es que se incorpore el jugador, se hacen gestiones por Emiliano y por otro jugador”, lanzó.

A Quinteros le consultaron además si lo habían retado y llamado la atención por sus declaraciones referentes al plantel, y su respuesta fue categórica.

“Mi viejo me tiraba las orejas cuando tenía 5 años. Me da vergüenza esta pregunta, yo tengo una excelente relación con Morón, el presidente, el vicepresidenre y todos los dirigentes con quien hablo. Me da risa esta clase de cosas que dicen, que las ofertas, que estamos peleados, me da risa. Pero yo me enfoco en preparar el equipo y seguir trabajando con Daniel para reforzar el equipo”, cerró.