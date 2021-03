El exdelantero de Colo Colo, Lucas Barrios, recordó su salida de los albos con aquella polémica conferencia de prensa que hasta hoy resuena.

“En un momento mucha gente pensó que yo me iba por rendimiento, la verdad que no es así. Siempre di todo por el club, yo cuando volví dije que Colo Colo no es el mismo club. Muchos han dicho que lo de Lucas Barrios fue una alerta, yo no me creo un visionario, yo soy un jugador de fútbol que ama al fútbol y a Colo Colo lo llevo en el corazón”, dijo en conversación con Dalealbo.

“En ese momento vi cosas que no me gustaron y se lo dije al presidente. Yo vi cosas que en ese momento no me parecían y no me iba a quedar en el club por un contrato que me ate al club, siempre busqué de darle a lo mejor al equipo”, agregó.

Recordemos que en diciembre de 2018, cuando el atacante se fue, dio una conferencia donde lanzó frases que hoy tienen más sentido que nunca.

“Había cosas que yo no compartía, que me llevo conmigo, tengo muchas código en el fútbol. Me llevo lo más lindo, la clasificación a cuartos de final en la Copa Libertadores. Me lo llevo para mí. Tengo mucho código. Hoy prefiero dar el paso al costado. No es el mismo Colo Colo de hace nueve años. Es muy dividido. Sería todo diferente si tiran todos para el mismo lado”, dijo en ese momento.

Respecto a la campaña pasada, Lucas señaló que “siempre lo seguí, yo los sigo desde el primer día que me fui de Colo Colo. Desde que me fui a Alemania los sigo todos los días. El 2020 fue un poco difícil, porque no podíamos ayudar de lejos y lo único que podíamos hacer era hinchar por el club, pero por suerte se salió. No es fácil estar en esa situación y hay que superarse de esas situaciones y por suerte se pudo salir en victorioso. Ahora están en Primera y están en un proceso de reestructuración. Ojalá puedan estar peleando campeonatos, como se merece”.

Finalmente, Barrios se refirió a búsqueda de un 9 para Colo Colo y la situación del delantero Nicolás Blandi, quien no ha podido encontrar su mejor nivel.

“Es difícil encontrar un 9, no sólo para Colo Colo. A Blandi me tocó enfrentarlo en Francia. Si él se recupera, no tengo duda que puede ser un aporte para Colo Colo. Es cuestión de darle confianza y tratar de abrazarlo. No me cabe duda que puede rendir. Espero pueda tener una gran temporada, yo sé lo que está viviendo él. Si agarra ritmo y se pone bien puede hacer goles ahí y en todos lados”, cerró.