El delantero de Coquimbo Unido, Esteban Paredes, se refirió a la salida de sus hijos de Colo Colo, aclarando que no fue él quien los sacó, ya que se trató de una decisión que tomaron ellos.

“Todos dicen que yo los saqué, que fui el responsable, pero no fue así”, dijo el atacante en conversación con Las Últimas Noticias.

Esteban (17) y Vicente (13) dijeron adiós al conjunto de Macul. El mayor se fue a Palestino mientras que el menor tomó la decisión de alejarse del fútbol.

“La verdad es que yo nunca saqué a mi hijo Esteban, él se fue por sus propios medios. Conversó conmigo hace mucho tiempo, que estaba aburrido y quería buscar nuevos horizontes. En lo que me despidieron, él me lo dijo y le pedí que lo hiciera por él, que yo no tenía nada que ver. Si él quería seguir jugando y entrenando en Colo Colo, yo tenía ningún problema, que podía seguir yendo”, aclaró.

Luego de mantener esa conversación, Paredes se acercó al entrenador Hugo González y le comunicó la determinación que había tomado su hijo, dejándole claro que nada tenía que ver él en esa situación. Caso distinto es el de Vicente, quien no quiere jugar al fútbol.

“No quiere jugar más a la pelota. Hace tiempo que no iba a entrenar por la pandemia, ya no iba a los Zoom. Entonces un día el profe lo llamó y él le dijo que no iba a seguir”, comentó.