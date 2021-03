Colo Colo tuvo un 2020 para el olvido. El año que pasó Blanco y Negro registró pérdidas por $ 4 mil millones, generándose así una fuerte crisis económica que se acentuó con la mala campaña, la cual no le permitió vender jugadores y recaudar dinero.

Ante este escenario, en ByN decidieron tomar drásticas medidas, como la no renovación de contrato a emblemas. Esteban Paredes, Jorge Valdivia y Matías Fernández fueron algunos de los que partieron tras la poda masiva en el Monumental.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también la crisis alcanzó a los embajadores deportivos de Colo Colo.

Según reveló La Tercera, Blanco y Negro le comunicó a sus embajadores que no recibirán más el aporte económico mensual, el que fluctuaba entre los $ 500 mil y los $ 2 millones.

La noticia golpeó fuerte a estos deportistas, quienes utilizaban este dinero para cubrir las necesidades propias de su disciplina.

El destacado paralímpico Cristián Valenzuela, primer y único chileno en conseguir una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos, lamentó la situación y agradeció a la institución por haberlo apoyado.

“Cuando me llamaron y me dijeron que el aporte no iba, igual se sintió, pero lo entendí, porque lo están pasando mal y tenían que hacer cosas para poder mantenerse. Me voy súper agradecido porque soy colocolino de pequeño y fue un honor participar con sus colores. Además, les agradezco a Harold y Aníbal”, dijo.

La tenista Daniela Seguel fue otra de las deportistas que se vio golpeada por esta drástica medida.

“A mitad de enero me llegó un mail donde se anunciaba que este año Colo Colo no iba a auspiciar a sus deportistas, obviamente por los problemas económicos, el tema de la pandemia y lo que vivía la institución en esos momentos. Fue un golpe duro, una noticia lamentable para mí, porque el apoyo de Colo Colo era importante no solo a nivel emocional, de llevar al indio por todo el mundo, sino el aporte económico que me entregaban me ayudaba bastante a poder mantener los gastos de mis entrenadores. Fue una noticia que no me gustó mucho, que me puso un poco triste. Pero, a la vez, era algo que se veía venir, era algo que a final de año me imaginaba que podía ser posible y por eso no me tomó tanto de sorpresa”, explicó.

El canoísta y kayakista paralímpico, Robinson Méndez, también recibió esta dura noticia: “Me llegó un mail, primero, y luego me llamó don Aníbal. Fue una noticia dura porque estaba cumpliendo mi sueño de estar con Colo Colo. Con lo que ellos me daban, vivía. Fue como perder la pega, tienes que empezar de cero. Ahora sigo entrenando para la clasificación a Tokio en mayo, en Hungría, y estoy tratando de hacer lucas por algún lado. Entiendo la situación en que está el club, lo veía venir. Y si es así, no hay problema. Yo amo mucho a Colo Colo y lo entiendo”, cerró.