Colo Colo comenzó esta especie de ‘refundación’ tras haber vivido una profunda crisis institucional y futbolística que lo tuvo al borde del descenso.

Los nuevos refuerzos y los triunfos en la pretemporada al parecer hicieron olvidar la mala cara del semestre pasado. Sin embargo, se reveló que existiría otro quiebre al interior de Blanco y Negro.

Según dio a conocer el periodista Edson Figueroa en el programa Redgol en La Clave, habría un quiebre entre Gustavo Quinteros y la dirigencia del ‘popular’, específicamente con Harold Mayne-Nicholls y Aníbal Mosa.

“Con el correr de los días se ha ido quebrando la relación entre Gustavo Quinteros y la dirigencia, particularmente sus principales rostros: Harold Mayne-Nicholls y Aníbal Mosa”, dijo.

“Es más. Ayer me decían, de muy buena fuente, que Gustavo Quinteros no está hablando con Harold Mayne-Nicholls, y que inclusive le envía mensajes al presidente Aníbal Mosa y éste no le responde. Una relación absolutamente cortada”, reveló.

¿Las razones del a molestia de Quinteros? Los refuerzos. El entrenador necesita urgentemente un central, un jugador de experiencia y además un 9, pero no ha obtenido respuestas de parte de ByN.

De hecho, el entrenador estaría esperando hasta abril, a ver si cambia la dirigencia par ver si la comunicación mejorará.