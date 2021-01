Los hinchas de Colo Colo están furiosos con el obsceno gesto que le dedicó su técnico, Gustavo Quinteros, al delantero de Deportes Antofagasta, Carlos Muñoz.

Sin embargo, lo que generó un mar de reacciones fue la publicación de la cuenta oficial del cacique en Twitter, quienes se refirieron a esa acción de una manera particular.

“El árbitro además, inexplicablemente, expulsa al profe Quinteros”, escribió.

Aquel mensaje hizo que los aficionados le enrostraran el video donde Quinteros aparece realizando el gesto, aclarando que la expulsión no fue para nada “inexplicable”.

Quinteros no puede seguir en COLO COLO un csm rsca y ordinario no puede venir aqui a manchar nuestra institución!! Somo lo Mas Grande de Chile !! y este csm no aporta !! no puede hacer eso

