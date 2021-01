El defensor de Colo Colo, Juan Manuel Insaurralde, se refirió en conferencia de prensa a las recientes declaraciones del vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls.

De partida, el ‘chaco’ aclaró que las palabras de Harold fueron sacadas de contexto, y que debido a eso tuvo que salir a dar explicaciones.

“Me parece que lo sacaron de contexto, él ha salido a aclarar lo mencionado. El equipo está enfocado en estos diez partidos, que son diez finales… nosotros estamos enfocados en eso, con el mismo compromiso de siempre, vamos a luchar hasta el final”, dijo.

Además, el defensor reiteró su compromiso con Colo Colo y aclaró que jamás ha sido un traidor ni una manzana podrida dentro del plantel.

“Desde el primer día que llegué, mi compromiso con el club siempre estuvo y estará, no por algunos que informan mal y dicen cosas que no corresponden, como por ejemplo que yo soy un traidor…si tengo que salir a aclarar cada cosa que dicen, no vale la pena. Acá está el equipo por sobre los nombres… Pueden decir que jugué bien, mal o regular, pero no van a decir nunca que me borré, que no quise jugar, que me quiero ir del club. Todos sabían que yo tenía contrato hasta fin de temporada, y siempre Insaurralde es un traidor, que no quiere jugar”, sentenció.

Insaurralde reconoció también que es fuerte de carácter, pero desmintió tajantemente malos tratos hacia jugadores más jóvenes.

“Si, a veces me enojo, soy cabrón, porque le exijo a los más chicos, pero que después salgan a decir que trato mal a uno o a otro, que soy la manzana podrida, que me quiero ir, son informaciones falsas y no las voy a permitir”, aclaró.

Finalmente, el jugador fue consultado por este supuesto bono que le ofrecieron la plantel, desde la dirigencia, si es que se salvan del descenso.

“Lo único que puedo decir, es que de parte nuestra, del plantel, nosotros nunca pedimos ningún tipo de premio, desde el primer momento en que llegamos somos empleados del club y nos comprometemos a hacer lo mejor posible para Colo Colo. Si hay un bono viene de parte de la dirigencia, nosotros en ningún momento lo exigimos”, cerró.