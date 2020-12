Julio Barroso se confesó respecto a las opciones de renovar en Colo Colo, pues a sus 35 años alista su última etapa de su carrera.

El jugador reconoció que se proyecta a “corto plazo”, señalando que posiblemente el cacique será el último club.

Sin embargo, Blanco y Negro tiene la última palabra. ¿Le renovarán el contrato? Respecto a ese tema, el defensor entregó una reflexión sobre su futuro en la institución.

“Se vienen los más importantes de mi carrera y me gusta. Quiero ir a triunfar en todos. Me estoy preparando. Nuestra mentalidad es ir a ganar (el clásico con la UC). Las condiciones están dadas. Él ánimo después de ganar es mejor, y creo sí es posible. Se ve una linda cohesión después del triunfo, y esperamos plasmarlo en la cancha”, dijo en conferencia de prensa.

“Lo único que quiero es tener la responsabilidad total cada vez que me toque jugar. No puedo hablar de renovación, porque todo está en el mérito. Ustedes saben que yo amo a Colo Colo y viví cosas grandiosas. Pero soy respetuoso de las decisiones. Ellos (ByN) evaluarán lo que uno puede dar y entenderemos cualquier propuesta del club”, agregó Barroso, que termina contrato a fin de año.

“Uno tiene planificado el proyecto de su vida y todos vamos terminando etapas. Me queda poquito. Estoy terminando mi carrera de entrenador, que me gusta mucho. Entonces el proyecto es a corto plazo. Dios dirá donde me toca finalizar mi carrera. No escondo que quiero terminar mi carrera acá, con este escudo tan lindo, pero es el club el que decide. Yo quiero vestir esta camiseta en las circunstancias que sean”, cerró.