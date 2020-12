Este martes, a las 18:00 horas, cierra el libro de pasas del fútbol chileno y en Colo Colo reman contra la corriente en busca de nuevos refuerzos.

A la llegada de Jorge Valdivia a Macul, se sumaría la de otro jugador. Se trata del volante de San Luis de Quillota, Álvaro Césped, quien se mostró ilusionado de poder vestir la camiseta alba.

“Sé que están en un momento difícil, pero no me complica, me gustaría porque los desafíos así son lindos y yo personalmente tengo mucho más para ganar que perder si se da. Sé que puedo ayudar al equipo”, dijo el jugador en conversación con As.

Respecto a los contactos con Blanco y Negro, el volante señaló que “me llamó mi representante el domingo en la noche para contarme y luego el lunes en la mañana, pero de ahí no he tenido noticias nuevas, él está manejando todo”.

Además, se refirió a la posibilidad de jugar con Jorge Valdivia, algo que definió como un “sueño”.

“Sería un sueño, a quién no le gustaría estar en Colo Colo, y más con los futbolistas que hay. Por mi parte estoy muy feliz, pero tranquilo también. De repente pienso en los jugadores y la situación, pero trato de no ilusionarme, porque si no se da no quiero quedarme con esa espinita”, cerró.