El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, lamentó las constantes lesiones en el plantel, incluyendo la de Esteban Paredes, que por una fractura en su pie izquierdo deberá ser operado y se perderá el resto del torneo.

En conferencia de prensa, Quinteros afirmó que “las lesionas siguen siendo nuestro peor adversario, hemos perdido muchos jugadores importantes y todavía no terminamos de recuperar a otros. Ojalá que esta mala racha termine pronto”.

En la misma línea, reconoció que “duele perder a Esteban (Paredes) por todo el torneo porque es un referente, un goleador, y porque le hace muy bien al equipo en el día a día. Nos duele mucho”.

“He tenido una charla con Esteban, es un jugador importante dentro y fuera del campo. No tengo ninguna duda que va a querer recuperarse y volver a jugar, por supuesto que tendrá las puertas abiertas”, complementó.

Por otra parte, reconoció que con las llegadas del argentino Pablo Solari y de Ignacio Jara, se cerrarán las incorporaciones, aunque apuntó que el trasandino no es un refuerzo.

“(Pablo) Solari no es refuerzo, es incorporación juvenil a futuro. Los refuerzos que quisimos traer no pudieron venir… Ojalá que (Ignacio) Jara termine de arreglar en estos días y pueda llegar”, señaló.

En esta misma línea, detalló que “contábamos con 2 refuerzos y no se pudo dar. Uno arregló en México y otro no salió del club. A mi me consta que el club hizo todos los esfuerzos y los jugadores eligieron otro lugar o no pudieron salir”.

En lo futbolístico, precisó que Pablo Mouche será titular mañana ante Curicó Unido, mientras que Matías Fernández y Nicolás Blandi estarán en el banco de suplentes.

Asimismo, deslizó la opción de que el uruguayo Maximiliano Falcón actúe como lateral derecho, tras las ausencias por lesión de los habituales Felipe Campos y Óscar Opazo.

El estratega sostuvo que “Curicó es un rival duro, tiene jugadores con buen pie y delanteros peligrosos. Tenemos que estar ordenados. Confío plenamente en que podamos conseguir una victoria”.

Cabe recordar que Colo Colo recibirá mañana miércoles a Curicó Unido a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, buscando un triunfo que les permita salir del último lugar de la tabla.