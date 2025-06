El Santiago Bernabéu acaba de vivir una de sus jornadas más emotivas de los últimos años, luego de cerrar la temporada 2024-2025 con una victoria ante Real Sociedad por 2 a 0, pero por despedir a Luka Modric y Carlo Ancelotti, ambos referentes de la última década gloriosa de los ‘Merengues’.

La victoria tras el doblete de Mbappé (38′ y 83′), pasaron a segundo plano cuando en el minuto 87′, Luka Modric fue reemplazado en el partido por Chema Andrés, instancia que hizo estallar al estadio del Real Madrid con un público enloquecido por la partida del croata.

De hecho, ambos equipos le realizaron un pasillo al histórico ’10’ e incluso, Toni Kroos, quien se fue hace una temporada, volvió al Bernabéu para despedir a su compañero de batalla, lloros y triunfos con la camiseta ‘Merengue’, fundiéndose en un abrazo que emocionó a todos en el recinto deportivo.

¡PROHIBIDO NO EMOCIONARSE! NADIE, PERO NADIE QUISO PERDERSE LA ÚLTIMA OVACIÓN PARA EL GRAN LUKA MODRIC. ¡HASTA TONI KROOS DIJO PRESENTE PARA ABRAZAR A LA LEYENDA CROATA! pic.twitter.com/sSlobs3QaD — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2025

No obstante, las emociones volvieron a brotar tras el pitazo final, esto debido a que el DT más laureado en la historia del Real Madrid, Carlo Ancelotti, también se despidió entre una oleada de cánticos en su nombre y aplausos, sellando así uno de los momentos más emotivos y sensibles para el elenco español en los últimos años.

Las palabras de despedida de Ancelotti

El DT italiano tomó el micrófono y comentó que “hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos, hemos ganado muchos trofeos aquí, pero el trofeo más grande es vuestro cariño, el que me habéis dado todos los días. No hay palabras para agradecer todo lo que me habéis dado estos años”.

“Quiero decir una frase que he visto y que me gusta mucho. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. ¡Hala Madrid y nada más!”, finalizó.

Así fue el adiós de Carlo Ancelotti y Luka Modric al Santiago Bernabéu y al presidente, Florentino Pérez, quien no aguantó las lágrimas.

😢 NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS… 🤍 Florentino Pérez, emocionado tras las despedidas de Modric y Ancelotti en el Bernabéu. pic.twitter.com/5rgs8x5KJf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 24, 2025

‘Carletto’ seguirá su trayectoria como seleccionador de Brasil, mientras que el croata disputará en el Mundial de Clubes su última competición con el Real Madrid.