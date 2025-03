El exjugador James Rodríguez, actualmente en el León mexicano, plantea dudas sobre la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia. Asegura que el arbitraje favoreció a la albiceleste al no pitar penales a su favor, siendo uno claro. Destaca la ausencia de audios del VAR de la final, a diferencia de otros partidos, lo que considera sospechoso. A pesar de esto, reconoce el triunfo argentino y admite que merecieron la victoria, aunque señala que influyeron factores en contra de Colombia.

Poco más de ocho meses han pasado la final de la Copa América 2024, en un duelo marcado por polémicas dentro y fuera de la cancha, que terminó con victoria de Argentina ante Colombia por la cuenta mínima, gracias al gol, en tiempo extra, de Lautaro Martínez.

Sin embargo, tras lo ocurrido aún no encuentra explicación James Rodríguez. La figura cafetera y actual compañero de Rodrigo Echeverría en el León mexicano, conversó con Edu Aguirre (El Chiringuito) y dejó sus sospechas sobre el cometido del réferi brasileño Raphael Claus.

“Por cosas externas no hemos podido quedar campeones. El árbitro yo creo que influyó mucho, favoreció a Argentina. No nos ha pitado penales, uno o dos, para mí uno claro. Eso no son excusas para uno estar hablando de que ganaron por una cosa o por otra”, comentó.

A su vez, para James Rodríguez “lo más raro es que de todos los partidos han salido los audios del VAR y de la final no, eso es lo que digo, raro, curioso”.

“¿Por qué no salieron si en todos los partidos han salido y en la final no? Algo pasa ahí, raro”, insistió el exjugador del Porto y el Real Madrid, que de todas maneras reconoció el triunfo de los dirigidos de Lionel Scaloni frente a Colombia.

“No digo que no merecían ganar, porque si fueron campeones fue porque se merecían ganar. Pero es verdad que cosas influyeron y muchas cosas nos han tirado para atrás y bueno, fue lo que pasó y lo que es, hay que aceptar todo eso”, sentenció.