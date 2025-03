Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Arsenal envía un mensaje al Real Madrid al vencer al Chelsea con gol de Mikel Merino, quien se siente cómodo como delantero a pesar de no serlo oficialmente. El centrocampista marcó su cuarto gol en siete partidos, asegurando la victoria de los Gunners por 1-0 en la Premier League. El Chelsea, sin Nico Jackson y con la baja de última hora de Cole Palmer, no logró igualar el marcador. Con este triunfo, el Arsenal aprieta la lucha por los puestos de Liga de Campeones, manteniendo una ventaja de once puntos sobre el sexto lugar y persiguiendo al Liverpool a doce unidades. El Chelsea, por su parte, se mantiene en cuarto lugar con 49 puntos, pero en riesgo de ser superado por el Newcastle.