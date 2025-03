Neymar, futbolista del Santos, fue desconvocado este viernes de la Selección de Brasil para los partidos ante Colombia (20 de marzo) y Argentina (25 de marzo), correspondientes a las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

En un video difundido por las redes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el técnico Dorival Junior explicó que el ex Barcelona “no estará apto para servir en la selección brasileña en la próxima fecha FIFA”.

Tampoco estarán presentes por lesión el jugador de Flamengo, Danilo; y el arquero Ederson, del Manchester City.

En sus lugares, el entrenador convocó a Endrick (Real Madrid), Lucas Perri (Olympique Lyon) y Alex Sandro (Flamengo).

Neymar, de 33 años, había sido llamado para sumarse a la ‘Canarinha’ el pasado 6 de marzo, a tan solo 35 días de su regreso al Santos, tras su decepcionante etapa en el Al Hilal saudí.

Al recibir la noticia de la convocatoria, el delantero agradeció al entrenador y afirmó que se encontraba “feliz de estar de vuelta”.

Sin embargo, el jugador vio desde el banco la derrota del Santos contra el Corinthians el pasado domingo por la semifinal del Campeonato Paulista, lo que despertó dudas sobre su estado de salud.

El exfutbolista del Barcelona y del PSG disputó su último partido con la selección brasileña en octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda en un partido de Eliminatorias para el Mundial de 2026 contra Uruguay, en Montevideo.

La selección brasileña, en quinto lugar de la clasificación del Premundial, se concentra a partir del próximo lunes en Brasilia para prepararse para los dos partidos decisivos de este mes.

La ‘Canarinha’, con 18 puntos, se encuentra a siete unidades de Argentina (25) y a una de Colombia (19), que ocupa el cuarto puesto.

Alex Sandro, do Flamengo, Endrick, do Real Madrid, e Lucas Perri, do Lyon, foram convocados nesta sexta-feira (14) pelo treinador Dorival Jr. para a disputa dos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Eles foram chamados para os… pic.twitter.com/gUEhRB74ZL

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 14, 2025