Luego de una definición por penales para el infarto ante el Real Madrid, el Atlético de Madrid se quedó eliminado en octavos de final de la Champions League.

Los tiros desde los doce pasos fueron los grandes protagonistas de esta tarde de competición, especialmente por el polémico penal rematado por Julián Álvarez, el cual fue anulado por pegarle con los dos pies a la pelota.

No obstante, todas las cámaras apuntaron hacia los dichos del técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, quien se demostró más que furioso al ser consultado por esta situación controversial.

Ante la pregunta del periodista, el Cholo lo apuró y le dijo: “¿Ustedes la vieron? ¿La tocó o no la tocó? ¿La viste o no la viste? ¿Cualquiera de los que está acá presente vio que tocó dos veces la pelota Julián? Levanten la mano… ¿Quién levanta la mano?”.

“No la levantaron. Siguiente pregunta”, remató el entrenador, quien luego fue consultado si había hablado con Julián, pero lo negó: “No hablé con él, me fui solo a caminar por ahí atrás”.

A pesar del penal, el argentino destacó la gran valentía de su equipo, y expresó: “Acabo de ver la imagen, dicen que cuando patea toca la pelota con el pie de apoyo, pero la pelota no se mueve. Más allá de eso, estoy orgulloso de mis jugadores, estoy contento, sinceramente, porque competimos de una manera que es ejemplar”

"Are you afraid because you're going to be punished?" 🤐

Diego Simeone reacts to Julian Alvarez drama after Atletico Madrid's Champions League exit.

🎥 UEFA2025 pic.twitter.com/2sNDlksUZe

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 13, 2025