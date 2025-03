Real Madrid consiguió el miércoles de manera dramática su paso a los cuartos de final de la Champions League 2024-2025, eliminando en definición por penales al Atlético de Madrid tras un marcador global de 2-2.

Y uno de los grandes protagonistas del choque en la cancha de los ‘colchoneros’ fue el delantero ‘merengue’ Vinicius Jr. Primero, el brasileño desperdició un lanzamiento penal que pudo ser el 1-1 de la clasificación para los de Ancelotti (70’).

Luego, en la recta final del tiempo suplementario, el ariete de 24 años fue reemplazado por Endrick, momento en que los aficionados rojiblancos más cercanos al banco aprovecharon de burlarse del sudamericano por el penal perdido.

Tras cartón, el formado en Flamengo les respondió con gestos y poniendo en sus manos el número 15, haciendo referencia a las Champions League que ha ganado la tienda blanca, y un ‘0’ por la sequía de títulos del ‘Atleti’ en la competición.

Esta provocación enardeció a los fanáticos locales. Pero no todo quedó allí con Vinicius.

Ya en medio de las celebraciones por la clasificación del Real, el brasileño les mostró el escudo de la Casa Blanca, y posteriormente festinó gritando “a casa“.

🚨1️⃣5️⃣ Vinicius tells Atléti fans: we got 15 UCLs, you zero. pic.twitter.com/Ou0oThr8fM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2025