El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, criticó el "victimismo" de Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, tras la victoria en penales que clasificó a los 'merengues' a cuartos de final de la Champions League. Courtois defendió la actuación arbitral y desafió a Simeone por no buscar más goles cuando iban ganando 1-0. El belga también lamentó la mala suerte en ciertas jugadas, pero resaltó la importancia de la clasificación a pesar de no haber sido su mejor partido.

El arquero y referente del Real Madrid, Thibaut Courtois, se cansó del ‘show’ de Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, y le enrostró la victoria y paso a cuartos de final de la Champions League.

Al meta, héroe de los ‘merengues’ atajando el penal de Marcos Llorente en la definición desde los ’12 pasos’, no le gustó nada las demostraciones y alegatos del DT rival tras partido.

“Estoy harto siempre de ese victimismo, siempre llora por cosas así”, afirmó de entrada el belga.

“Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa, lo han visto claro y lo han pitado así. Son humanos y con la tecnología lo han visto claro”“, agregó en relación con el penal anulado de Julián Álvarez.

Courtois, incluso, fue desafiante con el DT ‘colchonero’: “Si vas ganando 1-0 en el primer minuto y no buscas el segundo, ahí está el fallo de su partido”,, acotó.

Finalmente, Thibaut Courtois profundizó que “al final es una lotería, sentí que (Julián) tocó doble y se lo dije al árbitro. No es fácil de ver y es mala suerte para ellos. Luego fue mala suerte para mí, la de Correa que no pude sacarla. No jugamos nuestro mejor partido, pero hemos pasado y es lo importante”.