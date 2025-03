Una dolorosa eliminación en Champions League sufrió el pasado martes el Liverpool inglés a manos del PSG francés. Una sensación triste que podría sumar otro nuevo capítulo, la posible partida de su capitán Virgil Van Dijk.

Al menos eso se especula por estas horas en el ‘Viejo Continente’ luego que el futbolista de Países Bajos fuera captado conversando con los dos hombres más importantes de la escuadra parisina luego del enfrentamiento: el presidente Nasser Al-Khelaïfi y el director deportivo Luis Campos.

Un video tomado por algún seguidor ‘red’ en la zona de túneles ha dado la vuelta al Mundo. Si bien no se alcanza a oír la conversación en específico, el hecho que el defensor esté por terminar su contrato en Anfield llama la atención.

De hecho, en suelo británico se viene diciendo desde hace semanas que el Liverpool está intentando cerrar la renovación de Van Dijk. Sin embargo, no hay acuerdo confirmado por ahora.

El registro audiovisual ha inquietado y también enojado a algunos seguidores del Liverpool en Redes, especialmente al tratarse de un hecho ocurrido minutos después de una fuerte derrota.

“Puede estar seguro de que esta conversación no trataba nada más que una oferta para el próximo año”, “¿Se supone que debemos sorprendernos de que un jugador que pronto terminará su contrato esté hablando con el equipo que nos acaba de eliminar?”, “Son dueños con mucha ambición. Y pensándolo bien, tienen un proyecto muy bueno en marcha ahora mismo. Si a eso le sumamos el VVD, se convierten en una auténtica amenaza” y “el club siempre es más grande y encontrará héroes a los que la afición pueda apoyar de nuevo. No estoy contento con la situación, pero es lo que hay”, fueron algunos de los comentarios en X.

La hinchada del Liverpool sufre. Y puede seguir recibiendo golpe con el paso de los días por el destino de sus grandes figuras.

PSG leaders Nasser al-Khelaïfi & Luis Campos seen after full-time having a conversation with @LFC captain Virgil Van Dijk.

pic.twitter.com/rEqNGybRct

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 11, 2025