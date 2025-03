Tras obtener importante ventaja en los partidos de ida, Arsenal y Aston Villa abrocharon este miércoles su pase a cuartos de final de la Champions League.

El cuadro ‘Gunners’ llegó sobrado al segundo duelo contra el PSV Eindhoven neerlandés luego de haber vencido por 7-1 como visitante en el primero. Pese a la diferencia, intentó jugar lo más concentrado posible este miércoles.

Los dirigidos de Mikel Arteta obtuvieron un positivo 2-2 hoy en Emirates Stadium, lo que certificó sus pasajes a la ronda de los ocho mejores.

Oleksandr Zinchenko (6′) y Declan Rice (37′) anotaron los tantos londinenses, mientras Ivan Perisic (18′) y Couhabid Driouech (70′) hicieron lo propio para los visitantes.

Locked in for the last-eight 🎱 pic.twitter.com/4aTLDUSLD4

— Arsenal (@Arsenal) March 12, 2025