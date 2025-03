Triunfo y paliza. El Atalanta le dio un baile a Juventus, en Turín, con un rotundo 0-4 que lo mantiene en la competencia por el ‘Scudetto’ y descarta al conjunto turinés, a nueve puntos ya de la cima.

El cuadro de Bérgamo sigue en la pelea. A tres puntos del liderato. Superadas las turbulencias de su eliminación de la Liga de Campeones y sobrepasado su peor momento del curso en la Serie A, cuando apenas venció una de las ocho jornadas entre finales de diciembre y mediados de febrero, su triunfo de prestigio en Turín, contra un equipo más que en alza en la liga de su país (el bloque de Thiago Motta enlazaba cinco triunfos), es una declaración de intenciones.

