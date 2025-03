La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha pedido una sanción superior por la entrada del portero del Milwall, Liam Roberts, a Jean-Philippe Mateta, que terminó hospitalizado.

Roberts fue expulsado en la derrota de su equipo este fin de semana en la FA Cup tras dar una patada en la cabeza a Mateta en un lance del juego. El arquero tendrá que cumplir una sanción de tres partidos, como estipulan las reglas por una tarjeta roja por acción agresiva.

Sin embargo, la FA considera que este castigo es insuficiente y ha hecho una propuesta para que se aumente su sanción. Esta apelación será tenida en cuenta en una comisión reguladora en la que el Milwall y Roberts podrán aportar pruebas de por qué la sanción actual de tres partidos es justa.

Mateta, que fue sacado del campo con oxígeno y trasladado a un hospital, salió del mismo el sábado y se espera que pueda volver a jugar muy pronto. Roberts le transmitió sus disculpas y el delantero del Palace las aceptó.

El Milwall publicó este miércoles un comunicado, en respuesta a la FA, y dijo que continuará ayudando a Roberts, tras el acoso en redes que ha sufrido tras el incidente.

Sin embargo, el club londinense no se ha pronunciado sobre los cánticos de “Let him Die” (déjenlo morir) que algunos aficionados del Milwall realizaron sobre Mateta cuando le estaban trasladando en camilla ni tampoco sobre la investigación por parte de la FA de insultos homófobos que sufrió Ben Chilwell, jugador del Palace.

