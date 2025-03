Universidad Católica quedó por tercer año consecutivo fuera del cuadro principal de la Copa Sudamericana. Por la fase previa de la edición 2025, el elenco de la franja cayó por penales ante Palestino en Coquimbo.

Una nueva decepción para los cruzados y los dardos de los hinchas por la eliminación recayeron en el entrenador Tiago Nunes. Muchos piden la salida del brasileño.

Por ello, el DT de la tienda precordillerana fue consultado en la rueda de prensa posterior por si continuará al frente del primer equipo de Católica. Su respuesta fue firme.

“Yo sé que conocen poco de mi recorrido, por donde pasé, lo que he hecho en 25 años trabajando en el fútbol. Saben poco de mi historia familiar, de los desafíos que tengo y he pasado. Y por tener poco conocimiento sobre mí, entiendo la pregunta“, indicó de entrada.

“Soy luchador. Soy un entrenador capaz, que me he cualificado suficiente para estar al frente de cualquier tipo de proyecto y desafío. Y la pregunta que te hago es: ¿Por qué no seguiría? ¿Por el resultado negativo acá? De ninguna manera“, agregó sin dudar.

Con esto, Nunes descartó su renuncia de la banca de Universidad Católica. “Seguimos fuertes con los objetivos claros que queremos, seguimos adelante con respeto a la institución, a las personas y a la hinchada“, aclaró.

“Sé que este tipo de resultados son un plato lleno para los medios y farándula, pero para nosotros no. Tenemos gente capaz, estamos 100% enfocados en los siguientes objetivos”, sentenció.

De esta manera, Nunes llamó a enfocarse inmediatamente para el duelo de este sábado 8 de marzo ante Ñublense, en Chillán, duelo válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera.